4 ملايين حالة وفاة سنوياً في دولتين بسبب التلوث‎

2019/12/19 | 12:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أظهر تقريرحديث أن الهند والصين هما البلدان الأكثر تسجيلاً لعدد الوفيات جراء تلوث الجو والمياه وأماكن العمل، بواقع 2.3 و1.8 مليون ضحية على التوالي في العام 2017.

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