2019/12/19 | 12:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، المباشرة بتفتيش مناطق وادي حوران والحسينيات وجنوبي القائم من ثلاثة محاور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بتفتيش وادي حوران والحسينيات وجنوبي القائم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بتفتيش وادي حوران والحسينيات وجنوبي القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).