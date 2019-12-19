آبل تحذّر مستحدمي شاشة “Pro XDR”

2019/12/19 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّرت شركة “أبل” أصحاب شاشات “Pro XDR” من استعمال المنظفات العادية لتنظيفها، لافتة إلى أنّه يجب استعمال قطعة قماش خاصة بالشاشات المزودة بزجاج Nano-texture، ولا يجوز تنظيفها بأي منظفات أخرى.

وأوضحت الشركة أنه يمكن غسل الشاشة بالماء والصابون، ثم تركها يوماً كاملاً لتجف.وأشارت أبل إلى أن سعر هذه الشاشة المتطورة يبلغ نحو 6 آلاف دولار أميركي، من دون أن تعلن سعر قطعة قماش التنظيف، التي تباع عبر متجر شركة “أبل”.

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