كشف سر ارتفاع القبة فوق قطعة نيزك تشيليابينسك

2019/12/19 | 12:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فلاديمير مزغدانوفسكي، مدير متحف تاريخ جنوب الأورال، أن سبب ارتفاع القبة فوق قطعة نيزك تشيليابينسك ذاتيا، قد يكون نتيجة خلل تقني.إن التحكم بالقبة يتم بواسطة جهاز تحكم عن بعد بموجب مخطط محدد، ويجب الاقتراب من النيزك مسافة لا تقل عن مترين، والوقوف على خط ثابت وتوجيه الإشارة عبر فتحة خاصة على ارتفاع 50

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