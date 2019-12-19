“بالفديو”.. متظاهرون يقطعون طريق النجف – الديوانية

2019/12/19 | 12:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: يس عراق اقدم العشرات من المحاضرين ،اليوم الخميس، على قطع طريق النجف – الديوانية، احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم بالتعيين بدرجات الحذف والاستحداث.

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