انطلاق عملية عسكرية لتطهير وادي حوران والمناطق المحيطة به

2019/12/19 | 12:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الانبار

أفادت خلية الإعلام الأمني، بانطلاق عملية عسكرية لتطهير وادي حوران والمناطق المحيطة به.

وذكرت الخلية، في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم

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