2019/12/19 | 12:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح عبد الأمير التعيبان، ان الكتل السياسية تترقب تسمية رئيس الوزراء الجديد من قبل رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة

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