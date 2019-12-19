الغد برس تنشر التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين بالعمليات الحربية والاخطاء العسكرية

2019/12/19 | 12:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حصلت "الغد برس" اليوم الخميس، على نسخة من قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل بعد ان صوت عليه مجلس النواب في جلسة يوم أمس الاربعاء.

وفي ما يلي نص القانون:

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