نائب: تعديلات قانون التقاعد مستعجلة ومضرة

2019/12/19 | 12:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اتهم النائب احمد الجبوري، اليوم الخميس، ان تعديلات التي جرت على قانون التقاعد بانها مستعجلة ومضرة.

وقال الجبوري في تغريدة على منصة "تويتر"، تابعتها "الغد برس"، ان "التعديل الذي اجري مؤخراً على قانون التقاعد من اجل توفير وظائف سيطال ربع مليون موظف وتطبيق القانون بشكل فوري سيدخل الدولة في فراغ اداري وعلمي لتسريح كفاءات العراق من اساتذه وأطباء وضباط متدرجين إكفاء".

وطالب الجبوري، بإيقاف هذا القانون والطعن به لمصلحة الدولة".

وختم تغريدته بهاشتاق قانون_تقاعد_مستعجل_ومضر

التعديل الذي اجري مؤخراً علئ قانون التقاعد من اجل توفير وظائفسيطال ربع مليون موظف وتطبيق القانون بشكل فوريسيدخل الدولة في فراغ اداري وعلمي لتسريح كفاءات العراق من اساتذه وأطباء وضباط متدرجين إكفاءعليه اطلب إيقاف هذا القانون والطعن به لمصلحة الدولة #قانون_تقاعد_مستعجل_ومضر

— النائب احمد الجبوري (@ahmedaljubore1) ١٩ ديسمبر ٢٠١٩

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