2019/12/19 | 12:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن قيام الحشد والقوات الامنية بتفيذ عملية تفتيش لوادي حوران ومنطقة الحسينيات وجنوبي القائم غرب الانبار.وقالت الخلية في بيان وتلقته وكالة صدى , إن “قطعات من قيادة عمليات الجزيرة باشرت صباح اليوم ، بتفتيش وادي حوران ومنطقة الحسينيات وجنوبي القائم حتى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الانبار ومن ثلاثة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية تفتيش لوادي حوران ومنطقة الحسينيات غرب الأنبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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