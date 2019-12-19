2019/12/19 | 12:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حافظ المنتخب الوطني، على مركزه في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الصادر اليوم الخميس.

وجاء المنتخب الوطني في التصنيف ٧٠ لشهر كانون الاول الخاص بالفيفا.

هذا وقد حافظ المنتخب على مركزه الـ70 عالميا والسابع اسيويا.

واكتسب المنتخب ثلاث نقاط فقط كون بطولة الخليج خارج ايام الفيفا ولم يتم اعتبارها ضمن التصنيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الوطني يحافظ على مركزه السبعين في تصنيف الفيفا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الوطني يحافظ على مركزه السبعين في تصنيف الفيفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).