الفقر يتفشى في سويسرا

2019/12/19 | 12:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام سويسرية، اليوم الخميس، ان معدلات الفقر في البلاد سجلت ازديادا، حيث بلغت أعداد الفقراء 675 ألف شخص في 2017، بزيادة 10% في عام واحد.

ووفقا لما نشره موقع "سويس إنفو"، يتزايد الفقر في البلاد بلا انقطاع منذ 2014، بينما كان معدله لا يتجاوز 6.7% في ذلك العام، ارتفع إلى أكثر من 8% في 2017.

ودخل 60 ألف شخص إضافي دائرة الفقر بين عامي 2016 و2017، حيث قالت مؤسسات إنه في العام الماضي، كان هناك 360 ألف شخص يرغب في العمل، لكنهم لم يجدوا وظيفة.

تؤثر أقساط التأمين الصحي في ميزانيات الأسر المعيشية، حيث أن أقساط التأمين زادت بأكثر من الضعف خلال الأعوام الـ20 الماضية، بينما ارتفعت الأجور بنسبة 14% خلال نفس الفترة.

وفي آخر مؤشر أعدته المدن السويسرية، ظهر أن خطر الاعتماد على المساعدة الاجتماعية يزداد بشكل حاد من سن 46 عاما.

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