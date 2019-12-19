ادراج مشروع تنفيذ مستشفى بناحية بني سعد على موازنة التخطيط لعام 2020

2019/12/19 | 12:32 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واقفت وزارة التخطيط على ادراج مشروع تنفيذ مستشفى في ناحية بني سعد على موازنتها لعام 2020 بعد اكمال كل الموافقات الاصولية.انتهى29/ص

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