مصر تقترض مبلغاً ضخماً لسد عجز الموازنة

2019/12/19 | 12:32 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترضت الحكومة المصرية، الخميس، 19.25 مليار جنيه، (1.2 مليار دولار)، لسد عجز الموازنة وتغطية احتياجاتها المالية، عن طريق طرح أذون خزانة.

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