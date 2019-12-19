مشرعون : المحاصصة مستمرة في الحكومة الجديدة

2019/12/19 | 12:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب باسم خشان، اليوم الخميس، أن منهج المحاصصة في الحكومة التي ستشكل حديثاً سيستمر، معرباً عن قلقه من فشل المرشح لرئاسة الوزراء بتشكيل الحكومة.

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