رئاسة الجمهورية تستبعد قصي السهيل من قائمة مرشحي رئاسة الوزراء

2019/12/19 | 12:32 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةاستبعدت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل من قائمة مرشحي رئاسة الوزراء، فيما اعتبر قانونيون أن تأجيل...

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