الذهب يرتفع في ظل ضبابية سياسية بفعل مساءلة ترامب

2019/12/19 | 12:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، بعد أن صوت مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أثار مخاوف بشأن ضبابية سياسية في أكبر اقتصاد في العالم.

وبحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1476.69 دولار للأوقية (الأونصة).



وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1480.70 دولار للأوقية.

ويدعم المناخ الحذر المعدن الأصفر، الذي عادة ما يُعتبر بديلا استثماريا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.

وعلى الرغم من أن رد الفعل على المساءلة كان فاترا، نزلت الأسهم الآسيوية من أعلى مستوى في عام ونصف العام، بينما تراجع الدولار الأمريكي قليلا مقابل سلة عملات، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ومما كبح تحقيق الذهب لمكاسب أخرى أن نشرت وزارة المالية الصينية قائمة جديدة لست منتجات من الولايات المتحدة ستُعفى من رسوم جمركية اعتبارا من 26 كانون الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1930.18 دولار للأوقية.



وبلغ سعر المعدن المُستخدم في التحفيز بصناعة السيارات أعلى ذروة على الإطلاق عند 1998.43 دولار يوم الثلاثاء.

وتقترب أسعار البلاديوم من تجاوز مستوى ألفي دولار للأوقية للمرة الأولى، في الوقت الذي يغذي فيه عجز متنامي في الإمدادات موجة صعود استثنائية.

وتراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.99 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 931.68 دولار للأوقية.

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