هل يقع الطلاق حال قول الرجل لزوجته أنت طالء بدون حرف القاف

2019/12/19 | 12:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، ردًا على تساؤل لمتصل عن أنه طلق زوجته في حالة غضب وإنفعال شديد وكان لا يقصد الانفصال، وهل أن طلاق الغضب لا يقع.وأوضح “جمعة”، خلال القاء أحد الدروس الدينية بمسجد فاضل بمدينة السادس من اكتوبر ، أن الإمام الباجوري يرى أن طلاق الغضب يدخل في طلاق

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