اللواء 26 بالحشد يطلق برنامج الاكتفاء الذاتي لعوائل الشهداء

2019/12/19 | 12:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت حملة الوفاء الإنسانية التي يشرف عليها اللواء 26 في الحشد الشعبي بالعاصمة بغداد، برنامج الاكتفاء الذاتي لشريحة عوائل الشهداء.وقال اعلام اللواء ان “الحملة تهدف الى المتابعة والتواصل وتقديم مشاريع متنوعة لهذه العوائل، حتى وأن كانت صغيرة من اجل أن تعتمد عليها والاستفادة من وارداتها لاكتفائها الذاتي، وحفظ كرامتها.

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