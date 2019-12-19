القاء القبض على مطلوب بتهمة الارهاب في خانقين

2019/12/19 | 12:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن قيادة شرطة ديالى، اليوم الخميس، القاء القبض على مطلوب بتهمة الارهاب.

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لشفق نيوز ان "دوريات قسم شرطة خانقين وشعبة مكافحة اجرام جلولاء في قيادة شرطة ديالى وبالاشتراك مع مفارز الامن الوطني القت القبض على مطلوب واحد وفق المادة 4 ارهاب".

وأضافت قيادة شرطة ديالى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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