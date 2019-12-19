2019/12/19 | 12:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة طبية حديثة أن السمنة تؤثر على قدرة الأطباء في تحليل نتائج اختبارات الدم الروتينية بشكل صحيح عند الأطفال.وقالت الدكتورة فيكتوريا هيجينز، الأستاذ في كلية الطب جامعة “تورونتو” الكندية: “أجرينا أول تحليل شامل لمعرفة تأثير السمنة على نتائج اختبارات الدم الروتينية في عدد كبير من الأطفال..ووجدنا تأثر نحو 70% من نتائج الاختبارات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة السمنة تؤثر على نتائج تحليل اختبارات دم الأطفال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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