نائب يكشف أبرز مطالب الكتل الكردية لتمرير قانون الانتخابات

2019/12/19 | 13:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف ائتلاف النصر، اليوم الخميس، عن أبرز مطالب الكتل الكردية للمضي بالتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب.

وقال النائب عن ائتلاف النصر يوسف الكلابي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) تابعته "الغد برس"، :إن "الكتل الكردستانية كسرت نصاب الجلسة المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات بعد أن قررت الرئاسة المضي بالتصويت على المادتين 15 و16 بسبب عدم التوافق عليهما.

واوضح أن "المواد المختلف عليها تنص على تقاسم المقاعد النيابية بنسبة 50 % لمصلحة القوائم و50 % للتصويت الفردي"، مبيناً أن "أغلب النواب طالبوا بأن يكون الترشيح فردياً والفوز لأعلى الأصوات بنسبة 100%".

وأشار الى أن "نواب التحالف الكردستاني طالبوا بإعادة النظر بالمواد 15 و16 والعودة الى قانون سانت ليغو للانتخاب"، مؤكداً أن "أغلب الكتل السياسية عارضت مطالب النواب الكرد ما أدى الى تأجيل انعقاد الجلسة الى يوم الاثنين المقبل بعد أن تم التصويت على 14 مادة من قانون الانتخابات".

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أشار الى أن "المجلس سيعتمد التوافق بين الكتل النيابية أو سيمضي نحو التصويت على الخيارات المطروحة في حال عدم التوصل الى اتفاق"، داعيا اللجنة القانونية الى معالجة ما يتعلق بالدوائر المتعددة من خلال وضع جدول أو تقديم مقترحين للتصويت يتم الاتفاق عليهما وفي حال عدم حصولهما على الاصوات سيمضي المجلس بطرح المقترحات الخمسة الأخرى.

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