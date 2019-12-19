تعرف على رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم الجمعة

2019/12/19 | 13:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق يتضمن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غداً الجمعة عدداً من الرحلات الى دول عربية واجنبية.“يس عراق” تنشر توقيتات الرحلات وووجهات السفر.

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