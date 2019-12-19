2019/12/19 | 13:34 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ الحدودية رداً على محافظة واسط: نقل مدير زرباطية لم يكن استهدافٱ شخصياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/19 | 13:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية رداً على محافظة واسط: نقل مدير زرباطية لم يكن استهدافٱ شخصياً) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية رداً على محافظة واسط: نقل مدير زرباطية لم يكن استهدافٱ شخصياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).