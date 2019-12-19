بالصورة .. متظاهرو التحرير يرفضون السهيل بـ

2019/12/19 | 13:34 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةرفض متظاهرو ساحة التحرير ترشيح وزير التعليم قصي السهيل مرشح تحالف البناء لرئاسة الوزراء.واشارت مصادر الى ان السهيل سقط ايضاً وتم سحب ترشيحه بعد ضغوطات...

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