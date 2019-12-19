2019/12/19 | 13:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط عملاقة صناعة الإلكترونيات الكورية إل جي خلال معرض CES 2020 للكشف عن أجهزة تلفاز غير مسبوقة ستنافس من خلالها أقوى تلفزيونات سامسونغ.وتبعا للتسريبات فإن تلفاز LG 8K 2020 القادم سيأتي بشاشات OLED لم تشهد أجهزة التلفاز مثلها من قبل، بدقة عرض (7680 /4320 ) بيكسل، قادرة على عرض فيدويوهات 4k و8k Ultra HD.وستؤمن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إل جي تستعد للكشف عن أحد أفضل أجهزة التلفاز في العالم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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