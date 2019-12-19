الإعلام الأمني: انطلاق عملية عسكرية في وادي حوران لتعقب خلايا داعش الإرهابي

2019/12/19 | 13:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني انطلاق عملية عسكرية لتطهير وادي حوران والمناطق المحيطة به من الخلايا النائمة لتنظيم داعش الارهابي.

وقالت الخلية في بيان، إن قيادة عمليات الجزيرة باشرت بتفتيش وادي حوران ومنطقة الحسينيات وجنوبي القائم ولغاية الحدود الفاصلة مع قياده عمليات الانبار، من اجل القضاء على الخلايا النائمة لتنظيم داعش الارهابي.

وأكد البيان، أن العملية انطلقت من ثلاثة محاور، وبالتعاون مع الحشد العشائري وبالتنسيق مع طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، لتعقب الخلايا الإرهابية في المنطقة.

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