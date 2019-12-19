حملة تشجير كبرى في صحراء الانبار

2019/12/19 | 13:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاد الحديثي تقوم وزاره الزراعه / دائرة الغابات ومكافحه التصحر بالتعاون مع البنك المركزي العراقي /رابطة المصارف الاهليه وبالتنسيق مع دائرة الغابات ومكافحه التصحر .بتنفيذ حملة تشجير لعراق اخضر في […]

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