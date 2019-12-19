2019/12/19 | 13:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزعم الباحثون أن الحصول على روتين نوم جيد قد يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، حتى إذا كان الفرد معرضا لخطر وراثي.وأحصى الباحثون “درجة النوم” لدى 385 ألف شخص، بناء على عوامل مثل عدد الساعات التي ينامون فيها كل ليلة، وبعد ذلك، تم فحص الحمض النووي الخاص بكل مشارك للسماح للخبراء بمقارنة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما العلاقة بين أنماط النوم وأمراض القلب والسكتة الدماغية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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