بالوثائق.. نواب يقدمون مرشحاً جديداً لخلافة عبد المهدي إلى رئيس الجمهورية

2019/12/19 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قدم عدد من نواب البرلمان العراقي، الخميس (19 كانون الأول 2019)، مرشحاً جديداً لخلافة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، وهو محمد توفيق علاوي، وذلك بطلب رسمي إلى رئيس الجمهورية.

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

نفى مصدر مطلع، الخميس (19 كانون الأول 2019)، رد الطعن بدعوى مجالس المحافظات بشأن إعادة النظر في قرار مجلس النواب القاضي بحل مجالس المحافظات والمجالس المحلية التابعة لها.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحكمة

بغداد اليوم- بغداد

قال القيادي في حركة "صادقون" النيابية، نعيم العبودي، الخميس (19 كانون الأول 2019)، إن رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون من ما أسماهم بـ ’’عراقيي الداخل’’.

وذكر العبودي في تغريدة عبر حسابه في تو

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت البطريركية الكلدانية في العراق، الخميس (19 كانون الأول 2019)، إلغاء قداس ليلة عيد الميلاد في عموم كنائس العاصمة بغداد.

وقال بطريرك الكلدان في العراق والعالم، الكردينال لويس رفائيل ساكو، في بيان تلقته (بغداد اليوم)

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