2019/12/19 | 13:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبق أن أعلنت حكومة إقليم كوردستان إنفاق 840 مليون دينار يومياً لتحلية 2.1 مليون متر مكعب من مياه الشرب يومياً – صورة ارشيفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("عداد مياه لكل منزل ".. أربيل تلزم المواطنين بتركيبه أسوة بالكهرباء) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("عداد مياه لكل منزل ".. أربيل تلزم المواطنين بتركيبه أسوة بالكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).