بيان .. ساحة التحرير تلوح بالتصعيد وتطالب رئيس الجمهورية بمرشح مستقل لرئاسة الوزراء

2019/12/19 | 13:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوح متظاهرو ساحة التحرير بخطوات تصعيدية في حال اختيار رئيس وزراء لا تنطبق عليه مواصفات “الشارع المنتفض”.واوضح بيان صادر عن معتصمي ساحة التحرير : “بينما يترقب الشعب العراقي الطبقة […]

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