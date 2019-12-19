“بالصور”.. مكتب البرلمان في المثنى “مغلق بامر الشعب”

2019/12/19 | 13:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى: يس عراق اقدم عدد من المتظاهرين ،اليوم الخميس، على اغلاق مكتب البرلمان في محافظة المثنى.وتشهد محافظة المثنى تظاهرات حاشدة، تضامناً مع الحركة الاحتجاجية في باقي المحافظات العراقية.

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