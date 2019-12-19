2019/12/19 | 13:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، الخميس، رسميا من الحكومة البريطانية الموافقة على إجراء استفتاء شعبي جديد حول استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.وقالت ستورجيون، وهي زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، إن حكومة اسكتلندا ستنظر في جميع الخيارات لتحقيق تقرير مصير الاسكتلنديين إذا حاولت الحكومة البريطانية منعها من إجراء استفتاء على الاستقلال.وكانت ستورجيون، دعت إلى إجراء استفتاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استكلندا تبدأ إجراءات استقلالها عن المملكة المتحدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استكلندا تبدأ إجراءات استقلالها عن المملكة المتحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استكلندا تبدأ إجراءات استقلالها عن المملكة المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).