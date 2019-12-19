أسود الرافدين يحتفظون بمركزهم في تصنيف الفيفا الشهري

2019/12/19 | 13:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حافظ المنتخب العراقي لكرة القدم "أسود الرافدين"، اليوم الخميس، على تصنيفه الشهري بين منتخبات العالم.

وبحسب التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، فان العراق احتل المركز 70 برصيد 1344 نقطة.

وعلى صعيد القارة الاسيوية احتل الفريق العراقي المركز السابع خلف منتخبات اليابان وايران وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والسعودية.

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