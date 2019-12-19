اردوغان يرفض ترك مصير العالم الاسلامي بيد الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن

2019/12/19 | 13:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، تأكيده على أن العالم أكبر من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، مشيرا إلى أن عمر النظام العالمي الذي يترك مصير شعوب العالم الإسلامي في يد تلك الدول، قد عفا عليه الزمن.جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لقمة كوالالامبورالإسلامية المصغرة التي […]

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