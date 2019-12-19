الصين مستاءة من تعليقات سياسية لنجم نادي أرسنال البريطاني

2019/12/19 | 13:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذف أوزيل من لعبة الكترونية في الصين بعد تعليقاته عن الأويغور شنغهاي-(أ ف ب) – حذفت شركة صينية الألماني مسعود أوزيل لاعب خط وسط أرسنال الإنكليزي لكرة القدم، من نسخة الهواتف النقالة من لعبة كرة قدم الكترونية في البلاد، في أعقاب دعمه للأويغور في إقليم شينجيانغ.وأعلنت شركة “نت إيز” الصينية المدرجة في أسواق […]

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