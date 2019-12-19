أول تعليق من ترمب بشأن إحالته للمحاكمة من قبل مجلس النواب الأميركي

2019/12/19 | 13:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]علق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على قرار مجلس النواب، بشأن إحالته للمحاكمة بعد اتهامه باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

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