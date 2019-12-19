2019/12/19 | 13:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة البترول المصرية، الخميس، إنه جرى تحقيق كشف نفطي جديد بالصحراء الغربية باسم “إيه.إس.إتش2” في منطقة أبو سنان.وبدأ الإنتاج اليوم بمعدل 7 آلاف برميل من الزيت الخام و10 ملايين قدم مكعبة من الغاز يوميا.وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن الكشف جاء بعد انتهاء شركة برج العرب للبترول، التي تقوم بالعمليات في المنطقة نيابة عن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر تبدأ الإنتاج من حقل جديد للنفط والغاز وكالة صدى الاعلام للانباء.

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