الطائرات الإسرائيلية تشن غارات على مواقع شمال قطاع غزة

2019/12/19 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات على مواقع تابعة لحركة حماس شمال قطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي، انه قصف موقعا لتصنيع وسائل قتالية تابعا لحماس، والموقع السابق للمخابرات الفلسطينية، ردا على إطلاق الأخيرة صاروخا من القطاع تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأعلن جيش الاحتلال، عن تقليص مساحة الصيد في البحر قبالة غزة إلى عشرة أميال وحتى إشعار آخر، وذلك كإجراء عقابي ردا على إطلاق قذيفة من القطاع.

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