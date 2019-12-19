فاروق سلوم - يوميات الشاعر - 14

2019/12/19 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاروق_سلوم انا لا اكتب الأناشيدلكنّي كمن يبحث عن شظايا حجر كريم مهشمفي منجم مهجور ..ابحث عن الكلمة التي تجعل جسدي يرتجف ويتعرقالكلمة التي تثقل قلبي وتغير ايقاعه ..لأروي ..*المحبة طريقة حياة ..كيف تصبح الكراهية بديلها ؟؟*ليس عندي سوى الكلماتسوف ارمي "المحبة " بالحباختصر القول فيها واعدد فيها الصفات*حين تكتسح الغابة صدريوتعم العتمةاختتم ايامي المحترقة......

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