السيد علي خامنئي: تكريم علماء الدين تكريم للمعارف الالهية

2019/12/19 | 14:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، خلال استقباله المشرفين على اقامة ملتقى تكريم الفقيد الراحل آية الله تألهي، ان تكريم هؤلاء العظماء

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