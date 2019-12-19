ماء البصرة تدعو عبر

2019/12/19 | 14:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – البصرة

دعا مسؤول اعلام مديرية ماء البصرة, حيدر الاسدي, اليوم الخميس, الفائزين بقرعة التعيين من سكنة الاقضية والنواحي الى المباشرة بالعمل حسب المشاريع

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