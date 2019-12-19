العراق يجدد دعمه الثابت للقضية الفلسطينة

2019/12/19 | 14:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العراق، اليوم الخميس، على موقفه الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، وانه من صفوف المدافعين عنها بكل الوسائل المشروعة.

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