المهلة الدستورية.. إجابات مُقبلة

2019/12/19 | 14:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط عدم توافق الكتل البرلمانية على ترشيح رئيس وزراء جديد، فإن المهلة الدستورية الـ15 الممنوحة لرئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، تنتهي اليوم حال احتساب ايام العطل الرسمية من ضمنها لتسمية رئيس الحكومة المقبل.

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