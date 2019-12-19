2019/12/19 | 14:05 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الاعلام تعلن قتل مجموعتين ارهابيتين في قاطع عمليات صلاح الدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/19 | 14:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الاعلام تعلن قتل مجموعتين ارهابيتين في قاطع عمليات صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الاعلام تعلن قتل مجموعتين ارهابيتين في قاطع عمليات صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).