بالوثائق.. القضاء يجرّم رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري بتهمة تلقي رشىً

2019/12/19 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

جرّمت محكمة التمييز الاتحادية، رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري، بتهمة تلقي رشىً بلغت قيمتها 10 آلاف دولار.

بغداد اليوم-بغداد

نعت رابطة الطيارين العراقيين، الخميس (19 كانون الأول 2019)، طياراً شارك بالحرب ضد إسرائيل وفي تحرير سيناء، بعد وفاته اليوم صباحاً في بغداد.





وذكرت الرابطة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تلقينا نبأ وفاة أحد ابطال القوة الجو

بغداد اليوم- ذي قار

أجرى المئات من طلبة الكليات المعتصمين في محافظة ذي قار، الخميس (19 كانون الأول 2019)، مراسيم رفع العلم العراقي في ساحة الحبوبي، وسط الناصرية.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن طلبة الجامعات في محافظة ذي قار، قاموا برفع ا

بغداد اليوم-بغداد

طالب نائب رئيس كتلة السند الوطني، فالح الحزعلي، الخميس (19 كانون الأول 2019)، هيأة النزاهة بالتحقيق في تلكؤ أربع شركات مسندة اليها بعض المشاريع في محافظة البصرة.





وتضمنت الوثيقة التي تلقتها (بغداد اليوم): "من خلال متابعتن

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