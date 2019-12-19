انعقاد اجتماع رؤساء الأركان الأفارقة

2019/12/19 | 15:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يترأس الإجتماع العادى الخامس عشر لرؤساء الأركان ورؤساء أجهزة السلامة والأمن الأفارقة ترأس الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة فعاليات الإجتماع العادى الخامس عشر لرؤساء الأركان ورؤساء أجهزة السلامة والأمن الأفارقة ، والذى يأتى إستكمالاً لأعمال اللجنة المتخصصة للدفاع […]

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