مجلس النواب الألماني يصوت على حظر حزب الله اللبناني

2019/12/19 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

صوت البرلمان الألماني، الخميس (19 كانون الأول 2019)، بأغلبية كبيرة على تمرير قانون حظر حزب الله.

وقال ماتياس ميدلبرغ، المتحدث باسم حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحافظ في البرلمان، في بيان صحفي إن "أنشطة حزب الله يتم تمويلها من خلال أنشطة إجرامية في جميع أنحاء العالم، من بين أمور أخرى".

وأضاف :"ندعو الحكومة إلى حظر جميع الأنشطة الخاصة بحزب الله في ألمانيا"، مشيرا إلى أن "الفصل بين الذراع السياسي والعسكري ينبغي التخلي عنه، ويجب إدراج حزب الله ككل على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية".

وتابع :"هذا من شأنه أن يجمد أموال وأصول حزب الله في أوروبا على نطاق أوسع من ذي قبل".

بغداد اليوم – متابعة

أدى عبد المجيد تبون، الخميس (19 كانون الأول 2019)، اليمين الدستورية ليتولى مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية، في حفل رسمي جرى بقصر الأمم في العاصمة الجزائر.

وفاز عبد المجيد تبون (74 سنة) بنسبة 58,13 بالمئة&n

بغداد اليوم-متابعة

اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الخميس (19 كانون الأول 2019) الاضطرابات الحاصلة في العراق ولبنان وليبيا وأفغانستان، هي نتيجة لتركيب التطرف الداخلي والتدخل الخارجي.

وقال روحاني في كلمته خلال المراسم الافتتاحية للقمة ا

بغداد اليوم- متابعة

اتخذ البابا فرنسيس، الأربعاء (18 كانون الأول 2019)، خطوة إضافية في مكافحة الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية، بقراره رفع السرية عن هذه القضايا وكذلك المحاكمات والأحكام الصادرة في هذا المجال، لكنه أبقى على حد أدنى من السر

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