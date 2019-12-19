2019/12/19 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداول العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو صادم، لكلب يحاول إحياء أو إيقاظ صديقه بعدما صدمته سيارة في دولة بيرو، بغرب أمريكا الجنوبية.

وأظهر مقطع الفيديو، كلباً يقف بجانب جسد صديقه الكلب الآخر، الذي وقع أرضًا في شارع مهجور، بعدما طرحته سيارة أرضًا، بينما حاول الكلب ضرب الكلب الآخر، كما لو كان يحاول إحياءه أو إيقاظه، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

قامت جمعية الحيوانات بنشر مقطع الفيديو علي صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» وقالت: “تم العثور على الكلاب في مدينة هوانكايو، في نفس اليوم الذي دهس فيه كلبان طائشان آخران”.

وأضافت الجمعية: “نأمل يومًا ما أن نتحمل مسؤولية وجود تلك الملائكة الصغار، هناك الكثير لنتعلمه من هؤلاء الملائكة، الذين يقعوا ضحايا نتيجة القسوة الإنسانية”.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مشهد مؤثر.. كلب يحاول إحياء صديقه بعدما صدمته سيارة – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في مشهد مؤثر.. كلب يحاول إحياء صديقه بعدما صدمته سيارة – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).